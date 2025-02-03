Відтерміновується кінцева дата проходження військово-лікарської комісії обмежено придатними до 5 червня.

У Верховній Раді на фінальній стадії розгляду перебуває законопроект, який продовжує термін проходження військово-лікарської комісії обмежено придатними на чотири місяці. В етері телемарафону речник міністерства оборони України Міноборони Дмитро Лазуткін прокоментував зміни, які передбачатиме новий законопроект.

За його словами, термін проходження військово-лікарської комісії тимчасово придатними особами відтерміновується до 5 червня.

На даний момент повторне ВЛК пройшли порядку 20-27 відсотків від тих, хто мали це мали зробити до 5 лютого, повідомив він.

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Речник Міноборони зазначив, що невиконання або несвоєчасне виконання нової норми буде кваліфіковане як адміністративне порушення.

За словами Лазуткіна, за тим законопроектом, який зараз знаходиться вже на фінальних стадіях розгляду, не передбачено, що має прийти повістка із направленням на ВЛК. Тобто, "люди самі мають з’явитися в ТЦК та СП і отримати направлення на військово-лікарську комісію або зробити це у цифровому застосунку "Резерв+".

Речник Міноборони зауважив, що заброньованим обмежено придатним також варто пройти повторну військово-лікарську комісію. "Норма закону для всіх",- підкреслив Лазуткін.

Що ще відомо про проходження ВЛК для обмежено придатних

Як повідомляв УНІАН, ТЦК не штрафуватимуть обмежено придатних, які не пройдуть ВЛК до 5 лютого. Заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Верещук зазначила, що "відповідний законопроєкт зареєстровано у Раді під номером 12457", на нараді домовилися про необхідність невідкладного внесення наступних змін до законодавства: повторне проходження ВЛК має стати необовʼязковим для осіб до 25 років і для тих, хто належним чином визнаний особою з інвалідністю; дедлайн для проходження ВЛК обмежено придатними громадянами має бути перенесений з 5 лютого на 5 червня.

Варто нагадати, що торік Верховна Рада ухвалили низку важливих змін до законів про військовий облік і мобілізацію. Від так за новими правилами військовозобов’язані громадяни , які потрапили в категорію "обмежено придатний" мають повторно пройти повторну ВЛК (військово-лікарську комісію) і комісія визначить їх придатність до служби.

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