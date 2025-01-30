У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про те, що кінцевий термін проходження ВЛК переноситься з 5 лютого на 5 червня.

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки не штрафуватимуть і не будуть розшукувати тих обмежено придатних військовозобов'язаних осіб, які не встигнуть пройти військово-лікарську комісію до 5 лютого. Про це повідомила в Telegram заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Верещук.

За її словами, в ОП відбулася робоча нарада щодо питань проходження ВЛК обмежено придатними особами. Участь у нараді брали представники Міноборони, ЗСУ, МОЗ, Командування Медичних сил, а також голова профільного парламентського комітету Олександр Завітневич.

Зокрема, учасники наради домовилися про необхідність невідкладного внесення наступних змін до законодавства:

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повторне проходження ВЛК має стати необовʼязковим для осіб до 25 років і для тих, хто належним чином визнаний особою з інвалідністю;

дедлайн для проходження ВЛК обмежено придатними громадяннами має бути перенесений з 5 лютого на 5 червня.

"Відповідний законопроєкт зареєстровано у Раді сьогодні під номером 12457", - наголосила Верещук.

Разом з тим, під час наради було обговорено питання належної організації процесів, щоб після встановлення нових строків люди змогли вчасно пройти ВЛК.

"Також домовились, що до прийняття вищевказаного закону, ТЦК не застосовуватимуть штрафи до тих, хто не встигне пройти ВЛК до 5 лютого, та не оголошуватимуть їх у розшук. Відповідну директиву буде надіслано за належністю", - підкреслила Верещук.

Вона звернулась до МОУ, МОЗ та інших дотичних відомств з проханням взяти на особливий контроль процес інформування людей, формування електронних і паперових направлень, доведення відповідних графіків до ВЛК тощо.

Проходження ВЛК для обмежено придатних

Як писав УНІАН, навесні минулого рооку Верховна Рада ухвалила низку важливих змін до законів про військовий облік і мобілізацію. Серед іншого тоді було скасовано категорію обмежено придатних до військової служби. Відтак ті військовозобов'язані громадяни, які підпадали під цю категорію, згідно нових правил мали повторно пройти ВЛК, аби та вже віднесла їх або до категорії придатних, або до остаточно непридатних.

Тоді ж було встановлено строк, у який обмежено придатні мали би пройти військово-лікарську комісію - з 4 травня 2024 по 4 лютого 2025 року. Тим, хто не пройде ВЛК у визначені строки, загрожував штраф за порушення правил військового обліку.

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