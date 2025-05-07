Тепер не доведеться чекати електронного підпису керівника ТЦК після генерування е-направлень на ВЛК у застосунку "Резерв+".

Кабінет Міністрів прибрав одну з вимог для проходження військово-лікарських комісій. Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства оборони України.

Зокрема, Кабмін ухвалив зміни до постанови № 560, які змінюють алгоритм проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

"Зміни, які внесені у постанови, важливі. Вони допоможуть оптимізувати та прискорити проходження ВЛК. Так люди зможуть заощадити свій час, а працівники ТЦК – зменшити кількість адміністративної роботи", - наголосила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

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Як зазначили в Міноборони, раніше електронні направлення генерувалися в застосунку "Резерв+", а потім накладався електронний підпис керівника ТЦК. У результаті ухвалених змін користувачі невдовзі матимуть можливість не очікувати накладення електронного підпису керівником ТЦК, якщо виявили бажання пройти ВЛК.

Крім цього, завдяки нововведенням посилено захист прав людей з інвалідністю під час взаємодії з ВЛК. ТЦК заборонено направляти людей з інвалідністю на комісію. Відтепер вони можуть пройти огляд винятково добровільно, якщо, наприклад, мають бажання проходити службу за контрактом.

Крім того, уточнено перелік документів, що підтверджують право на відстрочку жінкам та чоловікам, які утримують трьох і більше дітей віком до 18 років.

Зміни у проходженні ВЛК

Як повідомляв УНІАН, на початку березня проходження ВЛК стало зручнішим завдяки електронним направленням. Зокрема, електронні направлення на ВЛК у Резерв+ стали відображати дату прибуття на медогляд. Це оновлення дозволяє пройти комісію без зайвих візитів до ТЦК, паперів та довжелезних черг.

Із 1 квітня 2025 року в Україні запрацював електронний кабінет ВЛК. Висновки про непридатність або навпаки - оформлятимуть тільки в цифровому форматі. Інформація одразу надсилатиметься в електронному вигляді до реєстру "Оберіг".

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