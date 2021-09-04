У навчанні візьмуть участь кілька тисяч військовослужбовців з понад 20 країн-членів НАТО та інших держав.

Воїни-десантники представлять Україну в багатонаціональному тактичному навчанні Saber Junction-2021 у Німеччині.

Як повідомляє прес-служба Міністерства оборони, у навчанні, яке відбудеться в районі міста Хохенфельс, візьмуть участь кілька тисяч військовослужбовців з понад 20 країн-членів НАТО та інших держав.

Вони розпочнуться незабаром і проходитимуть на базі Багатонаціонального міжвидового центру з підтримки боєготовності (JMRC).

Україну представлятиме ротна тактична група 122-го окремого аеромобільного батальйону 81 окрема аеромобільна бригада Десантно-штурмових військ Збройних сил України. Зазначається, що особовий склад даного підрозділу має чималий бойовий досвід, набутий в бойових діях з російсько-окупаційними військами в районі проведення АТО та ООС.

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На даному етапі тривають заходи підготовки озброєння та військової техніки до участі у навчанні "Saber Junction – 2021". Українські десантники відпрацьовуватимуть навчально-бойові завдання спільно з підрозділами 2-го кавалерійського полку Збройних сил США.

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Автор: Інна Андаліцька