Лялькову Зінкевич одягли у військову форму й додали на груди волонтерки її нагороди.

Народна депутатка та волонтерка "Госпітальєрів" Яна Зінкевич стала прототипом ляльки Барбі. Виконала роботу майстриня Анастасія Недолуженко в рамках проекту "Barbie: Пані України".

Читайте такожУ США випустили нову колекцію Барбі - ляльку можна обрати за кольором шкіри та комплекцією (відео)Про це сама Яна Зінкевич розповіла на своїй сторінці у Facebook.

"Нещодавно мене запросили стати моделлю... для легендарної ляльки Barbie. Відчуття фантастичні! Колись, малечею, я мріяла про нову ляльку Barbie, а тепер стала нею", - розповіла вона.

Лялькова Яна Зінкевич також у візку, у руках вона тримає прапор України.

Що відомо про проект "Barbie: Пані України"

У проекті "Barbie: Пані України" беруть участь лялькові майстрині з усієї України. Вони втілюють образи видатних українських жінок у костюмах Barbie.

Серед ляльок є Марко Вовчок, Ольга Кобилянська, Марія Заньковецька, Роксолана тощо. Із сучасних персон - Гайтана, Юлія Саніна, Ольга Фреймут.

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Автор: Ольга Робейко