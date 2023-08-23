Бомбами окупанти поцілили у дитсадок та житлові будинки.

Минулої доби Херсонщина була під атаками російських терористів – били по об'єктах критичної інфраструктури та лікарні. Сьогодні на світанку росіяни знову вдарили по Херсону – тепер керованими авіабомбами.

Як повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, ворог поцілив по житловим будинкам та дитсадку.

"Близько четвертої ранку російські військові скинули дві керовані авіабомби на дитсадок та житлові будинки. Внаслідок обстрілу виникла пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці. Постраждали шестеро людей. 22-річного чоловіка доставили до медзакладу, іншим – лікарі надали допомогу на місці", – зазначив голова ОВА.

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Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко уточнив, що йдеться про заклад дошкільної освіти в Корабельному районі Херсона.

Удари по Херсонщині - це треба знати

22 серпня голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що російські загарбники близько опівдня вдарили по селищу Комишани Херсонської області. За його словами, під обстріл потрапили місцеві жителі, які перебували на вулиці. Травми несумісні з життям отримала 71-річна жінка. До лікарні шпиталізували 55-річного чоловіка.

За інформацією очільника адміністрації, за минулу добу противник здійснив 72 обстріли області, випустивши 364 снаряди з мінометів, артилерії, танків, "Градів" та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 27 снарядів. Через російську агресію 1 людина загинула, 5 – дістали поранення.

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