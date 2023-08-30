Бойовик-розвідник таємно повернувся у місто та намагався сховатися.

В Одесі затримано бойовика батальйону "Призрак" терористичної організації "ЛНР", позивний якого "Санта". Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

Відомо, що одесит у 2014 році вступив до збройного підрозділу терористичної організації "ЛНР", так званого 14-го батальйону територіальної оборони "Призрак". Його позивний - "Санта". До 2016 року він чинив збройний опір українським правоохоронцям і військовослужбовцям ЗСУ, задіяним у проведенні антитерористичної операції.

Також "Санта" брав участь у боях у місті Лисичанськ з метою утримання населеного пункту під контролем російських формувань.

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"Крім того, він захоплював інші населени пункти, будівлі та об'єкти на території Луганської області. Внаслідок успішного виконання покладених на нього завдань був призначений на посаду командира роти "Призраку", - розповіли в прокуратурі.

Наразі фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Одеситу повідомлено про підозру одеситу за фактом участі у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України).

За даними обласного управління СБУ, зловмисник – ідеологічний прихильник кремлівського режиму. Під час масових заворушень в Одесі на початку травня 2014 року він брав активну участь у провокаціях на користь РФ.

"Тоді, щоб уникнути відповідальності за свої злочини, він втік до тимчасово окупованої частини Луганської області, де приєднався до лав бойовиків. Там його призначили командиром розвідувального підрозділу підконтрольного РФ угруповання "Призрак", яке у подальшому було підпорядковано командуванню 2-го армійського корпусу країни-агресора", - уточнили в СБУ.

З того часу "Санта" воював проти ЗСУ на сході нашої держави, у тому числі в районі Бахмутської траси. Однак, згодом бойовик вирішив залишити своїх ватажків та приховано виїхав на підконтрольну Україні територію, і повернувся до Одеси. У місті він намагався "залягти на дно", але українська спецслужба його знайшла.

Під час обшуків за місцями перебування зловмисника в Одесі виявлено фотоматеріали із доказами його участі в складі "ЛНР". Йому загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинів, у тому числі контакти колишнього бойовика з діючими учасниками окупаційних угруповань РФ.

За даними журналіста Андрія Цаплієнко, фігуранта звуть Нікола Лустін, 1979 року народження. Є прихильником СРСР, у 2017 році навіть звертався до Державної міграційної служби за роз'ясненням щодо припинення його радянського громадянства.

Вирок іншому одеському зраднику

Як повідомляв УНІАН, в Одесі суд заочно виніс вирок жителю міста Михайлу Петренку, який воює проти України. Він отримав 14 років позбавлення волі. У 2014 році він вступив до терористичної організації "ЛНР". Службу проходив у місті Краснодон, у складі окремої бригади особливого призначення "Одеса", тоді ж був кулеметником. Згодом його зарахували до 2-го окремого підрозділу спецпризначення "головного розвідувального управління республіканської гвардії "ДНР"" у Донецьку.

Петренко був учасником місцевого "Антимайдану", зокрема на Куликовому полі. За словами очевидців, він вирішив приєднатися до лав терористів після подій 2 травня 2014 року - після масових заворушень, які відбулися в Одесі.

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