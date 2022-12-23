Оператор-навідник ворожих військ брав участь у штурмі Рубіжного та Сєвєродонецька.

До 10 років ув'язнення засуджено 20-річного чоловіка, який з 2021 року воював на боці окупантів у Луганській області.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора України.

На підставі зібраних доказів суд визнав його винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу).

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Прокурори у суді довели, що 20-річний житель міста Суходільськ з жовтня 2021 року брав участь у бойових діях проти Збройних сил України.

Після закінчення економічного коледжу він вступив до лав однієї з військових частин так званої "народної міліції ЛНР", що дислокувалася у с. Ювілейне.

Засуджений ніс службу за контрактом "навідником-оператором БМП". Систематично виїжджав на лінію бойового зіткнення, заступав у добові наряди та займався транспортуванням військової техніки підрозділу.

Також учасник незаконного збройного формування виконував інші накази для посилення обороноздатності так званої "ЛНР" та збройного опору українським захисникам.

Від початку повномасштабного російського вторгнення чоловік воював у складі окупаційної армії РФ на Луганщині. Зокрема брав участь у штурмі та захопленні Рубіжного й Сєвєродонецька.

На початку червня 2022 р. військовослужбовці ЗСУ взяли його у полон у Сєвєродонецьку.

Бойовики "ЛНР" в Україні

Останнім часом в Україні активізувався суд над бойовиками "ЛНР". Багато з них потрапили в український полон в ході війни РФ проти України і тепер постають перед судом.

Громадянам України, які добровільно всутпають до лав бойовиків "ЛНР", виносять серйозні вироки.

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