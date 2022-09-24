У терористів було вилучено протипіхотні осколкові міни, реактивні протитанкові та ручні гранати, малогабаритний реактивний вогнемет тощо.

В Одесі до 15 років ув’язнення заочно засуджено організатора терористичної групи, що планувала теракти на Херсонщині.

Про це повідомляє прес-служба Одеської обласної прокуратури.

Зазначається, що в грудні 2015 року житель Одеси, перебуваючи у тимчасово непідконтрольному Україні Луганську, створив терористичну групу з метою вчинення терактів у Херсоні та Херсонській області.

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Серед своїх знайомих злочинець підшукав виконавців задуму, які повинні були фотографувати та фіксувати на відео адміністративні об’єкти, будівлі правоохоронних органів та пенітенціарних закладів України, розміщені в Херсоні, а також придбати зброю та боєприпаси для вчинення терористичних актів.

Своєю чергою в Управління СБУ в Одеській області повідомили, що фігурант діяв за завданням та з чіткою координацією з території РФ.

"Організатор терористичної групи ретельно спланував низку терактів, а для їх реалізації завербував радикально налаштованих мешканців Одеси. Серед об’єктів, обраних терористами, були адміністративні об'єкти, будівлі правоохоронних органів та пенітенціарної служби України", - повідомили в управлінні.

У лютому 2016 року співробітниками СБУ припинили наміри зловмисників шляхом блокування спроби придбати зброю, боєприпаси та вибухові речовини.

У терористів було вилучено протипіхотні осколкові міни, реактивні протитанкові та ручні гранати, малогабаритний реактивний вогнемет, пістолет та вибухівку загальною вагою 2,7 кг. У затриманих також виявлено електродетонатори для саморобних вибухових пристроїв.

Наразі всіх трьох виконавців засуджено до реальних термінів ув’язнення.

У зв’язку з тим, що організатор терористичної групи переховується від слідства на тимчасово окупованій території України, його справу було розглянуто у спеціальному судовому провадженні.

Таким чином цього мешканця Одеси засуджено за створення терористичної групи та організацію придбання бойових припасів (ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України). Йому призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Ситуація в Одесі

23 вересня ворог атакував Одесу дронами-камікадзе з Чорного моря. Два дрони зруйнували адмінбудівлю в припортовій зоні, загинула цивільна особа. Ще один іранський дрон-камікадзе ЗСУ вдалося збити.

Мер міста Геннадій Труханов повідомив про пошкодження чотирьох житлових будинків.

Згодом було повідомлено, що підрозділи української протиповітряної оборони збили біля Одеси ще один ворожий дрон-камікадзе. Станом на 18.30 зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил Збройних сил України збили шість дронів-камікадзе. Вперше в Україні зенітниками ЗСУ збито ударний безпілотник іранського виробництва Mohajer-6.

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