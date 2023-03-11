На кадрах пара виконує танець.

Кохана загиблого українського героя Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла Аліна Михайлова показала щемливе відео. На кадрах ролика пара виконує танець.

Дівчина опублікувала коротке відео на своєму офіційному акаунті в Twitter. У ньому демонструється Коцюбайло у формі і Михайлова в традиційному українському вбранні. Вони разом виконали танець, а в кінці ролика показані кадри, як кохані обнялися і стоять разом.

Загибель "Да Вінчі": вся інформація

Про трагічну втрату для всієї України стало відомо 7 березня. У цей день рашисти вбили Дмитра Коцюбайла в бою під Бахмутом. Про загибель повідомив президент України Володимир Зеленський.

Відео дня

"Да Вінчі" був першим добровольцем, який прижиттєво отримав звання Героя України. Він очолював власний підрозділ "Вовки Да Вінчі".

Бійці з батальйону Коцюбайла мстилися за свого командира. Воїни атакували окупантів снарядами з підписом "Герою Слава".

Прощання з "Да Вінчі" пройшло 9 березня у Бовшеві Івано-Франківської області, де герой колись ходив до школи. Зустріти полеглого бійця зібралися тисячі людей. Вони стояли на колінах, коли проїжджав кортеж з тілом.

10 березня Коцюбайла поховали в Києві. Зеленський посмертно нагородив "Да Вінчі" "Хрестом бойових заслуг", який вручили матері героя.

"Важко підібрати слова. Вони не допоможуть загасити біль втрати. "Да Вінчі" приєднався до нашої військової сім'ї дев'ять років тому. Зовсім молодий хлопець з щирими очима, який нічого і ніколи не боявся. Я добре знав Дмитра. Навколо нього об'єднувалися люди із спільною метою — боротися за свою країну", — прокоментував загибель Коцюбайла головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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