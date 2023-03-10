Главком згадав, яким молодим та безстрашним воїн прийшов до війська дев'ять років тому.

Головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний зворушливо попрощався з Героєм України, легендарним командиром Дмитром Коцюбайлом, відомим за позивним "Да Вінчі".

Главком опублікував кілька кадрів з церемонії прощання і пригадав бойовий шлях українського Героя.

"Важко підібрати слова. Вони не допоможуть загасити біль втрати. "Да Вінчі" приєднався до нашої військової сім'ї дев'ять років тому. Зовсім молодий хлопець зі щирими очима, який нічого і ніколи не боявся. Я добре знав Дмитра. Навколо нього об’єднувалися люди зі спільною метою – боротися за свою країну", - зазначив Залужний.

Главком наголосив, що шлях до нашої перемоги - дуже важкий, а її ціна - життя наших воїнів.

"Да Вінчі". Спи спокійно, друже. Слава Україні", - написав главком.

Україна попрощалася з легендарним "Да Вінчі"

10 березня у Києві попрощалися з Героєм України, легендарним командиром Дмитром Коцюбайлом, відомим за позивним "Да Вінчі". Панахида за загиблим українським воїном відбулася у Михайлівському соборі. Згодом із Героєм прощалися на Майдані Незалежності. Віддати шану воїну прийшли тисячі українців. Попрощатися з легендарним "Да Вінчі" прийшла й прем'єрка Фінляндії Санна Марін.

Герой України, командир "Вовків Да Вінчі" Дмитро Коцюбайло загинув 7 березня у бою під Бахмутом. Він загинув на бойовій позиції, залишившись під час обстрілу разом зі своїми бійцями.

Дмитро Коцюбайло - перший доброволець, який прижиттєво отримав звання Героя України.

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