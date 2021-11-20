Шкарлет наголосив, що завдання дорослих зробити все можливе, аби діти зростали в комфортних умовах.

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет наголошує, що діти повинні мати захист від жорстокого поводження чи насильства.

Як повідомляє МОН у соціальній мережі Facebook, сьогодні, 20 листопада 2021 року, відзначається Всесвітній день дитини – свято взаєморозуміння та підтримки діяльності, спрямованої на забезпечення благополуччя дітей зі всього світу.

"Діти мають залишатись дітьми, перш ніж стати дорослими, а наш з Вами обов’язок – зробити все можливе, щоб вони зростали в комфортних умовах. Відповідно до Декларації прав дитини, прийнятою Генеральною асамблеєю, та Конвенції про права дитини, кожна дитина має право на освіту, здоров’я, належну медичну допомогу, ім’я та громадянство. Кожна дитина по факту народження заслуговує на турботливе родинне середовище та захист від жорстокого поводження чи насильства", – наголосив Шкарлет.

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У повідомленні нагадується, що 20 листопада 1959 року Генеральна асамблея прийняла Декларацію прав дитини, а 20 листопада 1989 року – Конвенцію про їх права. З 1990 року у цей день відзначається річниця прийняття цих основоположних документів у сфері захисту прав дитини.

Нагадаємо, як писав УНІАН, у дитячих садках України можуть з'явитися відеокамери заради безпеки дітей. Відповідна петиція вже набрала необхідну кількість підписів.

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Автор: Віталій Саєнко