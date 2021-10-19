Відповідна петиція вже набрала необхідну кількість підписів.

Електронна петиція про обов'язкове обладнання всіх закладів дошкільної освіти системами відеоспостереження набрала 25 тисяч підписів. Тепер документ має розглянути президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляється на сайті глави держави.

Петицію зареєструвала Аліна Ханумак ще 15 вересня. Документом пропонується розробити та внести на розгляд українського парламенту проект закону про обов'язкове встановлення відеокамер у всіх дитсадках, а саме в коридорах, їдальнях, спортивних та ігрових майданчиках, навчальних класах та інших приміщеннях загального користування, крім туалетів та роздягалень.

Читайте також"Нафтогаз" пообіцяв продавати газ школам, дитсадкам і лікарням дешевше ринкової ціниЗа словами автора петиції, це необхідно через "збільшення кількості випадків жорстокого поводження з дітьми в закладах дошкільної освіти як з боку їхніх однолітків, так і з боку вихователів, що проявляється в моральному (ігнорування дитини, систематичне приниження і знущання, словесні образи і т.п.) і/або фізичному насильстві". При цьому вона вказала, що без відео встановити факт жорстокого поводження майже неможливо, тому кривдники залишаються безкарними.

Тепер петицію має розглянути президент Володимир Зеленський.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Броварах Київської області вихователі приватного дитячого садка втратили дворічного хлопчика. Дитину знайшли перехожі, які викликали поліцію.

Автор: Анастасія Горбачова