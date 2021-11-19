Сама жінка в усьому звинувачує Службу у справах дітей Широківського району, де їй перестали нараховувати виплати на дітей.

У Кривому Розі мати-зозуля залишила 9 дітей з речами і свідоцтвами про народження під будівлею міськради. Вона пояснила, що їй перестали виплачувати допомоги на дітей і не стало за що жити.

Як повідомили ТСН у службі у справах дітей виконкому Криворізької міськради, наразі жінці допомагають зібрати документи.

"Зараз Служба у справах дітей пише листи у кілька інстанцій, щоб надали необхідні довідки жінці, щоб вона змогла оформити пакет документів на отримання виплат", - розповіла головний спеціаліст Служби у справах дітей виконкому Криворізької міськради Юлія Єланцева.

В даний час покинуті діти перебувають у Центрі реабілітації у Кривому Розі.

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Як стало відомо ТСН з власних джерел, 34-річна мати дев'ятьох дітей жодного дня ніде не працювала. Весь цей час вона жила за рахунок cоцвиплат. Як тільки перестала їх отримувати, зібрала речі дітей і їхні свідоцтва про народження і привела під стіни міськвиконкому і залишила, а сама пішла зі співмешканцем, який, за словами співрозмовника, має дві судимості.

"Дітей позбулася, як непотребу, а співмешканця залишила. Говорити про те, що в неї не було часу зібрати потрібні документи - дивно. Оскільки вона ніде не працює і в часі необмежена", - прокоментувало ситуацію джерело.

Сама жінка в усьому звинувачує Службу у справах дітей Широківського району, де їй перестали нараховувати виплати, оскільки вона офіційно нерозведена, а для оформлення паперів має бути довідка про доходи чоловіка, яку вона не надала.

Бабуся дітей стверджує, що родина влізла у кредит розміром $11 тис., щоб придбати житло, і зараз виплачує борг.

"Вона дітей не викинула, а привезла до міськвиконкому просити про допомогу", - говорить бабуся дітей Ірина Василівна.

Вона поскаржилася, що матір дітей не пускають їх провідати у Центрі соціально-психологічної реабілітації. У Центрі пояснюють відмову карантинними вимогами.

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада стало відомо, що у Кривому Розі мати залишила своїх 9 дітей з речами й свідоцтвами про народження під будівлею міської ради. Жінка пояснила, що пішла на це через складні життєві обставини. "Не хочу більше морити їх голодом. Я знаю, що держава їх прогодує, тим паче там 7 пацанів зростає - вони будуть захищати Україну", - сказала вона.

Автор: Віолетта Орлова