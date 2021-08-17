Карімі була гендиректором держкомпанії "Афганфільм" і першою у країні жінкою з докторським ступенем у галузі кіновиробництва.

З Афганістану до Києва евакуювали всесвітньовідому режисерку Сахру Карімі, якій довелося залишити країну після того, як владу там захопили таліби.

Сахру Карімі з родиною евакуювали з Кабулу, у соцмережах вона зазначила, що дякує Офісу українського президента та Міністерству закордоних справ України. Евакуацію провели спільно з турецькими партнерами.

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Карімі була генеральною директоркою державної компанії "Афганфільм" і першою у країні жінкою з докторським ступенем у галузі кіновиробництва.

Нещодавно вона звернулася до світової кіноспільноти, закликаючи підтримати афганських митців, робота і життя яких опинилися у небезпеці, відколи владу у країні захопили ісламісти руху "Талібан", передає ТСН.

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Автор: Ірина Погоріла