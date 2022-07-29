СБУ з'ясувала, що ці особи знаходились в Бучі складі 64-ї окремої мотострілкової бригади 35-ї загальновійськової армії РФ жорстко катували місцеву родину.

СБУ ідентифікувала ще чотирьох російських військових, які чинили звірства під час окупації Бучі Київської області.

Про це йдеться в повідомленні СБУ.

"На початку березня цього року ці особи у складі 64-ї окремої мотострілкової бригади 35-ї загальновійськової армії рф перебували на території Бучі і жорстко катували місцеву родину", - зазначили у відомстві.

В СБУ повідомили, що окупанти вдерлися до оселі родини та намагалися погрозами отримати інформацію про місця розташування українських військ.

"Погрожуючи зброєю, окупанти тривалий час психологічно тиснули на людей та катували, вимагали, щоб ті видали адреси проживання патріотів і військових у Бучі", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, росіяни катували господаря і планували розстріляти, але на щастя, йому вдалося втекти. Після цього російські військові погрожували скалічити та вбити жінку, аби вона виказала місцезнаходження свого чоловіка. Попри фізичні знущання та моральний тиск жінка витримала наругу, зрештою окупанти залишили її дім.

"Наразі усім фігурантам заочно повідомлено про підозру в порушенні законів та звичаїв війни", - зазначили в СБУ.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня іноземним журналістам показали страшну російську катівню в Бучі, де окупанти катували та вбивали мирних українських мешканців.

Вас також можуть зацікавити новини: