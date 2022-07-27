Після відступу рашистів з Бучі наприкінці березня, у місті було виявлено щонайменше 426 тіл мирних українських мешканців.

Іноземним журналістам показали страшну російську катівню в Бучі, де окупанти катували та вбивали мирних українських мешканців.

На запису, яке опубліковано Deutsche Welle, видно, що камера була в темному підвальному приміщенні. До початку повномасштабного вторгнення це було складське приміщення у підвалі кемпінгу.

Зазначається, що у приміщенні було виявлено тіла чоловіків у цивільному одязі. На його стінах також видніються сліди від куль. За словами одного із військових, загарбники намагалися таким чином випитати якусь інформацію.

Зокрема, у доповіді ОБСЄ йдеться, що окупанти катували ув'язнених українців водяними тортурами, прив'язуючи до дошок й насильно напуваючи водою.

За словами місцевої влади, після відступу рашистів з Бучі наприкінці березня, у місті було виявлено щонайменше 426 тіл мирних українських мешканців.

Загалом на Київщині наразі виявлено 1346 тіл убитих цивільних українців. Більшість із них були вбиті з вогнепальної зброї.

Як повідомляв УНІАН, 13 червня у Бучанському районі виявили ще одне масове поховання розстріляних російськими загарбниками мирних жителів. 7 цивільних громадян росіяни катували, а потім жорстоко стратили пострілами в голову.

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