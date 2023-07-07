Україна очікує чіткого сигналу та "якихось конкретних речей" щодо запрошення її до НАТО.

Президент України Володимир Зеленський розповів, чого очікує від саміту НАТО, який незабаром має відбутися у Литві. Ідеальним було б запрошення нашої країни до Альянсу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на прес-конференції у чеській Празі. Зеленський додав, що Україна розуміє, що можуть бути складнощі в отриманні об'єднаної підтримки усіх партнерів Альянсу.

"Хтось озирається на Москву, хтось боїться Росію. Я вважаю, що це великий шанс показати сміливість усього Альянсу і його міцність", – наголосив президент.

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Він зауважив, що Україна очікує чіткого сигналу та "якихось конкретних речей" щодо запрошення її до НАТО. За словами Зеленського, на полях саміту будуть вирішуватися й інші важливі речі. Зокрема, будуть обговорюватися певні пакети оборонної допомоги для України.

"Ми повинні сьогодні акумулювати усіх лідерів Альянсу, щоб тиснути політично на РФ разом", – сказав він.

Також глава держави уточнив, що планує обговорити із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом кілька питань. Окрім гарантій безпеки і членства в НАТО, йдеться про питання зернової ініціативи, звільнення українських полонених з російського ув’язнення тощо.

"Багато речей, про які ми будемо говорити і, вірю, будемо мати домовленості із президентом Туреччини", – додав Зеленський.

Крім того, президент вчергове наголосив, що Україні потрібен чіткий сигнал, що вона буде в Альянсі.

"Не про те, що двері для нас відкриті. Цього замало. А про те, що Україна буде (членом НАТО – УНІАН)", – сказав президент.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Як відомо, саміт НАТО у Литві має відбутися 11-12 липня. Його проведуть у Вільнюсі. Україна очікує отримати на саміті чіткі та конкретні гарантії безпеки та її майбутнього членства в Альянсі.

5 липня президент Литви Гітанас Науседа наголосив, що, нещважаючі на інтенсивні дискусії між країнами-членами НАТО, на саміті держави-учасниці блоку зможуть домовитися про такі зобов'язання перед Україною, які не розчарують Київ. Він також нагадав, що вже є домовленість щодо створення ради Україна – НАТО.

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