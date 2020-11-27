Організував протиправний механізм за домовленістю з ватажками так званої "ДНР" власник донецьких збагачувальних фабрик групи компаній "Энергоимпекс".

Служба безпеки України блокувала сприяння терористичній організації «ДНР» через незаконні поставки вугілля з окупованої території в нашу державу та країни Європейського Союзу.

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«Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що організував протиправний механізм власник донецьких збагачувальних фабрик групи компаній «Энергоимпекс». За домовленістю з ватажками «ДНР», його структури «допомагали» бойовикам з сортуванням та збагаченням кам’яного вугілля, видобутим на «націоналізованих» шахтах», - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, на продукцію організатори виготовляли підроблені документи про її походження. Потім вугілля через територію РФ «офіційно» постачали та реалізовували в Україні та деяких країнах Європейського Союзу. Більша частина отриманих коштів йшла до псевдобюджету «ДНР» та на матеріальну підтримку незаконних збройних формувань.

Для здійснення протиправної діяльності в Україні організатор зареєстрував у Києві так звану «дзеркальну» комерційну структуру з українською юрисдикцією.

Незаконні поставки вугілля з окупованої Донеччини: деталі розслідування

У рамках розпочатого кримінального провадження правоохоронці провели в Києві низку слідчих дій в офісі та за місцями проживання фігурантів справи.

Вилучено документацію, печатки суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності, які доводять здійснення оборудки.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру організатору українського «офісу» та іншим фігурантам за ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

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Автор: Юлія Петриченко