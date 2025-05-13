Істомін пояснив, чому функції ТЦК неможливо повністю "перекинути" на рекрутингові центри.

У працівників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки є багато функцій, які неможливо "перекинути" на рекрутингові центри, однак "полювання" на ухилянтів точно до їхніх обов’язків не входить. Про це розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін в інтерв’ю "Громадському".

"Якщо говорити про те, як усе повинно працювати, то військовослужбовці ТЦК взагалі не мають ловити ухилянтів. Повинно бути так: військовозобов’язаний отримує повістку, приходить до ТЦК - і йде до війська. У таких умовах ТЦК виконували б переважно адміністративні функції, зокрема складали б адмінпротоколи про притягнення до відповідальності", - пояснив він.

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Істомін додав, що саме це й передбачено в положенні про ТЦК, де описано, що це — "орган військового управління, що забезпечує виконання законодавства з питань військового обов’язку і військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації". Але така система в Україні, на жаль, не працює, тому працівникам доводиться виконувати функції, які ТЦК та СП не зовсім властиві.

Він також пояснив, чому функції ТЦК неможливо повністю "перекинути" на рекрутингові центри.

Істомін зазначив, що рекрутингові центри не займаються мобілізацією, лише рекрутингом, якого недостатньо для повного комплектування Сил оборони.

"Якби можна було обійтися без мобілізації і набирати людей виключно через рекрутингові центри, то можна було б не те що розформовувати ТЦК, а просто зупинити мобілізацію, та й усе", - зазначив він.

Крім того, ТЦК є "містком" між цивільними й військовими, що, зокрема, передбачає роботу з родинами як чинних військовослужбовців, так і безвісти зниклих і полеглих воїнів.

"Не може родина напряму спілкуватися з військовою частиною, особливо в умовах війни. Очевидно, що військовослужбовці часто не перебувають у пунктах постійної дислокації, у них, можливо, немає офіційної адреси, як-от у новостворених частин. І саме через ТЦК ведеться це спілкування. І це офіційний канал зв’язку. Документи пересилаються військовою поштою, а не, умовно кажучи, рекомендованим листом", - пояснив він.

Також серед інших питань, за які відповідають ТЦК та СП, — матеріальне забезпечення для певних підрозділів, які не можуть організувати свою роботу самостійно.

Мобілізація в Україні

Командир 210-го окремого штурмового полку Павло Куриленко каже, багато хто з військовозобов’язаних зараз "тупо чекають повістку", тобто що їх підштовхнуть до того, щоб мобілізувались.

Також голова Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич розповів про своє ставлення до "бусифікації". Він запевняє, що зараз ведеться активна робота, щоб в Україні зникло таке явище.

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