У коментарях деякі українці відзначили, що директор школи має рацію і діти повинні ходити на уроки в належному зовнішньому вигляді.

У Соснівці Львівської області директор ліцею розкритикувала зовнішній вигляд старшокласників. Жінка погрожувала дітям не пустити їх на заняття в наступний раз.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив Петро Дащук.

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"Прошу звернути вашу увагу, яке відношення директора школи Щербань Н.І до наших дітей !! Ось таке ставлення до дітей кожен день", - повідомив Петро.

На опублікованому запису можна почути, як директор робить зауваження школярам. Також вона обурилася тим, що школярки одягають хустки, і заявила, що не буде пускати учнів в школу, якщо вони не змінять свій зовнішній вигляд.

"Чому в робочих штанях? Ну зрозуміло, дівки, вже готуєтеся на колінах полуницю збирати. Ну це взагалі! Як можна ходити в спортивних штанях та ще з діркою? Мені все одно, що ти впав, дірка ж є. Забирай речі і йди геть звідси. Завтра тебе і тебе в школу не пущу, просто покараю. Доведи себе до ладу, знайти нормальні штани, а не робочі", — сказала директор.

В коментарях деякі українці відзначили, що директор школи має рацію і діти повинні ходити на уроки в належному зовнішньому вигляді:

У всьому завжди винні адміністрація, вчителі, але ніяк не учні! Приходиш на урок, то деякі учні, таке відчуття, шо прийшли на дискотеку. У школу дітям потрібно ходити в шкільній формі, охайними та чистими.

Не розумію, що поганого в тому, що директор хоче, щоб діти ходили чисті й охайні до школи? Батькам теж не завадило б звернути увагу на зовнішній вигляд їхніх дітей. Нічого немає поганого в тому, щоб діти ходили у формі.

У школі діти повинні носити шкільну форму, а не порвані штани. Школа є школа.

Краще шкільна форма, ніж діти мають приходити до школи в будь - чому. Приємно дивитися на фотографіях, що діти чисті та охайні і мають належний вигляд. Шкільна форма дисциплінує дітей і привчає їх до певного порядку.

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Автор: УНІАН