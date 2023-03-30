Юнака завалило сходовою кліткою, коли він чомусь вирішив піднятися з підвалу.

Унаслідок удару РФ дронами-камікадзе у місті Ржищів Київської області було зруйновано два цивільні гуртожитки та професійний ліцей, загинули дев'ять людей.

Як повідомляє "Обозреватель", серед загиблих - 17-річний студент, дві чергові гуртожитку, переселенка з Луганська. Багато людей не встигли спуститися до підвалу.

Унаслідок "прильоту" загинув 17-річний Роман Таран із села Шандра Київської області. Він навчався на 3 курсі в ліцеї, мріяв стати кухарем. Хлопець встиг спуститися до підвалу, як дізналися журналісти, та через деякий час Роман чомусь вирішив піднятися нагору. І коли він був на сходах – стався вибух, сходова клітка впала - хлопця завалило.

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Також унаслідок удару "Шахедами" загинули два чергові гуртожитку ліцею - Наталія Піпченко та Наталія Нетреба.

Крім того, жертвою атаки стала Тетяна Бердюгіна, яка переїхала до Київської області у 2014 році з Луганська.

Під час російського удару дронами-камікадзе по Ржищеву серйозно постраждала ціла родина Горгулів. Глава сім'ї 36-річний Олександр загинув, його дружина Юлія та 11-річний син отримали важкі поранення. Їхню квартиру повністю зруйновано. Родина не встигла спуститися до підвалу, хоча збиралась туди, як розповів сусід.

Атака "Шахедами" на Ржищів

Як повідомлялося, у ніч на 22 березня у Ржищеві Київської області внаслідок ворожої атаки безпілотниками-камікадзе іранського виробництва типу "Шахед" зазнали руйнувань два гуртожитки та навчальний корпус професійного ліцею.

Спочатку повідомлялося про 3 загиблих та 7 поранених. Пізніше у поліції уточнили, що загинули 9 людей, багато постраждалих.

У ніч на 22 березня РФ запустила по Україні 21 "Шахед", 16 збили наші сили ППО.

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