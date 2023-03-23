Він поклав своє життя, рятуючи постраждалих від атаки РФ.

Внаслідок російської нічної атаки "Шахедами" на Ржищів Київської області загинув водій місцевої швидкої допомоги Сергій Медведенко.

Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я України у Facebook.

Сергій був водієм в одній із бригад медиків, які брали участь у ліквідації наслідків російської атаки. У нього залишилося двоє дітей.

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"Нічна атака на Київщину забрала життя водія екстреної медичної допомоги. Медведенко Сергій Сергійович, 1984 р.н. Поклав своє життя, рятуючи життя інших. Без батька залишились двоє дітей", – йдеться у повідомленні МОЗ.

Трагедія у Ржищеві Київської області

22 березня під час повітряної атаки по Україні російські дрони поцілили у два гуртожитки та корпус професійного ліцею у Ржищеві. В Офісі генпрокурора повідомили, що серед загиблих унаслідок нічної атаки російських окупантів на Київську область - водій швидкої медичної допомоги, який приїхав на виклик.

Станом на ранок 23 березня відомо про 9 загиблих унаслідок атаки РФ на Ржищів.

У ніч на 22 березня РФ запустила по Україні 21 "Шахед", 16 збили наші сили ППО.

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