Внаслідок російської нічної атаки "Шахедами" на Ржищів Київської області загинув водій місцевої швидкої допомоги Сергій Медведенко.
Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я України у Facebook.
Сергій був водієм в одній із бригад медиків, які брали участь у ліквідації наслідків російської атаки. У нього залишилося двоє дітей.
"Нічна атака на Київщину забрала життя водія екстреної медичної допомоги. Медведенко Сергій Сергійович, 1984 р.н. Поклав своє життя, рятуючи життя інших. Без батька залишились двоє дітей", – йдеться у повідомленні МОЗ.
Трагедія у Ржищеві Київської області
22 березня під час повітряної атаки по Україні російські дрони поцілили у два гуртожитки та корпус професійного ліцею у Ржищеві. В Офісі генпрокурора повідомили, що серед загиблих унаслідок нічної атаки російських окупантів на Київську область - водій швидкої медичної допомоги, який приїхав на виклик.
Станом на ранок 23 березня відомо про 9 загиблих унаслідок атаки РФ на Ржищів.
У ніч на 22 березня РФ запустила по Україні 21 "Шахед", 16 збили наші сили ППО.