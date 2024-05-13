На його думку, Росія не зупиниться, навіть якщо їй підуть на поступки та віддадуть частину України.

Військовослужбовець Василь з позивним "Ліквідатор", який під час повномасштабної війни втратив ногу внаслідок підриву на міні, наразі працює у ТЦК та допомагає всім охочим потрапити на службу за контрактом. Його історією поділилися у Закарпатському ОТЦК та СП.

Василь одразу після школи вступив на службу за контрактом до інженерно-саперного батальйону "Тиса", який свого часу створювався для ліквідації наслідків стихійних лих. З 2014 року він боронив Україну на сході, де дістав поранення плеча. Після лікування та реабілітації деякий час працював у військкоматі. Проте згодом повернувся до 128-й окремої гірсько-штурмової бригади. Брав участь у ліквідації наслідків підриву складів боєприпасів у Балаклії та Калинівці, здійснював знешкодження, розмінування, знищення вибухонебезпечних предметів.

Під час повномасштабної війни Василь виконував різні завдання, зокрема й у тилу ворога. Він отримав тяжке поранення, коли потрібно було прочистити шлях для штурмової групи. Міна була занадто глибоко вкопана в землю і металодетектор її не виявив. Військовий втратив ногу. Згодом отримав можливість безкоштовного протезування у США.

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Наразі Василь "Ліквідатор" служить в одному з ТЦК та СП Закарпаття старшим інструктором відділу рекрутингу та комплектування. Особливістю його служби є допомога охочим потрапити до війська за контрактом.

"Раджу брати рекомендаційні листи в підрозділах, у яких хочете служити. Далі я вже направляю у навчальний центр і слідкую, щоби потрапили у той підрозділ, який і дав відношення. Не повірите, але навіть стосовно працівника ТЦК працює "сарафанне радіо" – один спробував, побачив, що я відповідальний і мені можна довіряти, й радить друзям", - розповідає військовослужбовець.

За його словами, бажання йти воювати мають не тільки українці, а й багато іноземців – французи, американці, індуси, японці.

"Чому важливо боротися? Якщо "русский мир" зайде – він знищить всю українську націю. Для них правил не існує – вони все нищать. Якщо ж підемо на поступки і віддамо хоча б частину України, вони все одно не зупиняться. Хто ж як не самі українці будуть захищати свою землю?! Знаєте, якщо іноземці воюють... Американці, іспанці, індуси, японці, інколи досить заможні, як-от лікар із Франції. Хто тільки не був. І вони розуміють, особливо громадяни Грузії та країн Балтії, що на Україні Росія не зупиниться. Їхній приклад мотивує й нас. Коли ці люди залишають свої сім’ї, йдуть воювати з "русским миром", то й декому з українців варто задуматися", - вважає працівник ТЦК.

Затримання працівниками ТЦК футболіста на Закарпатті

На Закарпатті 7 травня працівники ТЦК зупинили на вокзалі та доставили до військкомату гравця ФК "Хуст" Миколу Сираша. У клубі заявили, що на момент затримання футболісту виповнилося 25 років, хоча закон(про мобілізацію – УНІАН) ще не набув чинності.

Реагуючи на затримання у Закарпатському ОТЦК та СП заявили, що процес бронювання і отримання відстрочки від мобілізації строго регламентований. Зокрема, якщо у спортсмена немає законних підстав і належним чином оформленого бронювання, він може підлягати призову за мобілізацією.

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