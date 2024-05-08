У клубі вважають, що футболіста затримали незаконно.

На Закарпатті працівники ТЦК 7 травня зупинили на вокзалі та доставили до військкомату гравця ФК "Хуст" Миколу Сираша. Про це йдеться у заяві клубу.

"Миколу Сираша – одного з основних гравців ФК "Хуст" (клуб 1-ї ліги) прямо з міського вокзалу забрали працівники ТЦК та доставили до військкомату. На момент затримання футболісту виповнилося 25 років, хоча закон ще не набув чинності", - йдеться у заяві.

У клубі додали, що звʼязок з футболістом відсутній, його подальша доля – невідома.

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Також в ФК стверджують, що чемпіонат України перебуває на межі зриву.

"Команди відмовляються їхати в м. Хуст через дії Хустського ТЦК. Декілька клубів в Україні визнали критично важливими обʼєктами, а їхні гравці відповідно отримали бронювання від мобілізації. Чи можливе проведення всеукраїнських змагань, в яких братимуть участь три клуби?" - сказано у заяві.

Команда сподівається, що керівництво українського футболу допоможе розібратися у цій ситуації.

У Закарпатському ОТЦК та СП відреагували на заяву ФК "Хуст", зазначивши, що вболівають за український футбол, але захист держави ставлять на перше місце.

Там пояснили, що процес бронювання і отримання відстрочки від мобілізації строго регламентований. Зокрема, якщо у спортсмена немає законних підстав і належним чином оформленого бронювання, він може підлягати призову за мобілізацією.

"У той час, коли сотні видатних спортсмені в лавах Сил оборони героїчно борються з агресором, інколи ціною власного життя, м’яко кажучи, дивним є намагання футбольного клубу зробити своїх гравців привілейованими порівняно з іншими громадянами України і ставити інтереси футбольного клубу над захистом країни", - йдеться у коментарі ТЦК, наданому УНІАН.

Також у Службі зв’язків з громадськістю Закарпатського ОТЦК та СП заявили, що стосовно віку чоловіка, про якого йдеться в коментарі, триває уточнення. Разом з тим у ТЦК наголосили, що мобілізація відбувається виключно в рамках чинного законодавства.

Інші затримання працівниками ТЦК військовозобов’язаних

Нещодавно у Львові представники ТЦК затримали двох медичних фізиків онкологічного центру для уточнення облікових даних. Їх забрали до військкомату по дорозі на роботу. Ці дії призвели до тимчасового припинення надання послуг онкохворим.

Згодом працівникам медзакладу вручили повістки за місцем реєстрації, їх відпустили.

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