При цьому Зеленський зазначив, що Україна домовилася з ЄС про створення комісії, яка розслідуватиме злочини російської армії в Київській області.

Україна покарає російських військових злочинців, які катували українців у Бучі під Києвом та інших містах Київської області.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами.

"Є наша внутрішня справа щодо цих злочинців, які катували наших людей. Ми починаємо збирати інформацію і будемо шукати цих людей. Є люди, які дуже хочуть знайти цих злочинців. Якщо міжнародне законодавство не буде нам в цьому допомагати, це зробить український закон", - сказав Зеленський.

При цьому Зеленський зазначив, що Україна домовилася з Євросозом про створення комісії, яка розслідуватиме злочини російської армії в Київській області.

За його словами, країна діятиме за законодавством, оскільки живе в "цивілізованому світі".

"Ми домовилися, що буде спільна комісія разом з ЄС. Ми домовилися з Урсулою фон дер Ляєн. Вона також повинна була публічно заявити, що ми робимо це. Я очікую її приїзду до Києва. Прокурори різних держав будуть займатися всіма цими злочинами", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, після звільнення від російських окупантів у місті Буча та інших населених пунктах Київської області знаходять братські могили, в яких російські вбивці ховали мирних людей, розстріляних тільки тому, що вони українці. Моторошні фотографії, зроблені в Бучі, облетіли весь світ і шокували світову громадськість.

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