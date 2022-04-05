Жінка не одразу знайшла труп чоловіка, його вбили у подвалі.

Мешканка Бучі, де окупанти влаштували жахливу бійню, розповіла про смерть свого чоловіка. Жінка впізнала свого коханого за одягом, а коли побачила його обличчя, то була шокована. Чоловік примерз щокою до крові, його довелося ледь не відривати від землі.

Про це повідомляється у Telegram 24 каналу.

Вбита горем мешканка Бучі розповіла, що після того, як окупанти звільнили населений пункт, вона почала шукати свого чоловіка. Жінка зверталася до волонтерів, а потім їй сказали, що у підвалі неподалік лежать трупи.

"Коли вони всі зібралися й поїхали, я пішла в Червоний Хрест писати заяву, що у мене пропав чоловік. Вони заявку прийняли. Потім тут жінка в підвалі сиділа, й каже: піди в підвал, там двоє лежать, може, й твій там. Я прийшла і впізнала його по кросівках, по штанах, по обличчю – ні. Його друг розвернув, він був увесь побитий, стікший, вп***ний. В крові, обличчям примерз, ми його відліпили", – розповіла зі сльозами на очах жінка.

"Бучанська різанина": що відомо про звірства окупантів на Київщині

1 квітня мер Бучі Анатолій Федорук підтвердив, що українські військові вигнали російських окупантів. Відступаючи, росіяни мінували цивільні споруди, об'єкти інфраструктури та деякі ділянки в межах населеного пункту.

У звільненому місті українські військові почали зачистку території від диверсантів і російських посібників.

Увечері 2 квітня заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що всю Київську область звільнено від російських окупантів.

Після цього стала з'являться інформація про звірства окупантів. Росіяни вбивали та гвалтували, знущалися й катували людей. Дмитро Комаров показав жахливі кадри з Бучі та розповів, що мешканці просто плачуть, коли бачать хліб. На шокуючих фото з Бучі, які згодом з'явилися у мережі, можна побачити, що окупанти вбивали зв'язаних людей. Українців ховали у братських могилах. Деякі трупи залишалися просто посеред вулиць.

Президент Володимир Зеленський заявив, що вбивці, кати, гвалтівники та мародери після цього заслуговують тільки смерті. У Росії назвали інформацію про тортури, зґвалтування та вбивства "провокацією".