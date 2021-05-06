Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба анонсує надання Сполученими Штатами Америки допомоги для України з вакцинами від коронавірусу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".
"Ми працюємо з американською адміністрацією. Я абсолютно вас запевняю, що по лінії МЗС ця робота ведеться. Наше посольство у Вашингтоні працює над тим, щоб Сполучені Штати допомогли Україні з вакцинами", - сказав Кулеба.
Глава МЗС зазначив, що у цьому питанні "вже є позитивні сигнали про те, що така допомога буде".
Кулеба уточнив, що як тільки кількість доз вакцин і терміни надходження вакцин будуть погоджені, відповідна інформація буде оприлюднена.
"Зараз іде переговорний процес про те, коли це саме відбудеться", - заявив Кулеба.
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Вакцинація в Україні: що відомо
- 24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації.
- Щеплення роблять вакцинами CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові, та CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech, а також вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech.
- За минулу добу в Україні від COVID-19 отримали щеплення 24 тис. 494 особи. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 783 тис. 812 осіб.
- До листа очікування вакцинації вже записалися 519 тис. 165 осіб.
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