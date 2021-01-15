У Харкові 14 січня помер доктор технічних наук, професор, професор кафедри будівельних і дорожніх машин Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (ХНАДУ) Венцель Євген Сергійовича.
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Про це повідомила прес-служба вузу.
Як зазначається, Євген Венцель народився 8 січня 1945 р. у м. Челябінськ. Після закінчення у 1961 р. Харківської середньої школи № 62 вступив та у 1966 р. закінчив Харківський політехнічний інститут (нині НТУ «ХПІ»).
Євген Венцель – авторитетний та відомий науковець, який підготував 17 кандидатів технічних наук, є автором понад 300 наукових та науково-методичних праць, у тому числі десяти монографій, 27 авторських свідоцтв і патентів та шести навчальних посібників.
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