Євген Венцель був доктором технічних наук, професором кафедри будівельних і дорожніх машин Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.

У Харкові 14 січня помер доктор технічних наук, професор, професор кафедри будівельних і дорожніх машин Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (ХНАДУ) Венцель Євген Сергійовича.

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Про це повідомила прес-служба вузу.

Як зазначається, Євген Венцель народився 8 січня 1945 р. у м. Челябінськ. Після закінчення у 1961 р. Харківської середньої школи № 62 вступив та у 1966 р. закінчив Харківський політехнічний інститут (нині НТУ «ХПІ»).

Євген Венцель – авторитетний та відомий науковець, який підготував 17 кандидатів технічних наук, є автором понад 300 наукових та науково-методичних праць, у тому числі десяти монографій, 27 авторських свідоцтв і патентів та шести навчальних посібників.

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Переклад: Катерина Лиманська