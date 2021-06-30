Компанії пояснили, що своїм вибором вона може втратити клієнтів.

Instagram-блогерка Таїсія Маламан (di. rubens) позбулася контракту на рекламу ноутбуків від ASUS, як тільки компанію сповістили про її цькування українського бійця та підтримку країни-агресора.

Про це у Facebook повідомив громадський активіст Сергій Стерненко.

Нещодавно Таїсія Маламан виклала у своїх соцмережах рекламні ролики техніки ASUS. У відповідь компанії пояснили, що своїм вибором вона може втратити клієнтів.

Користувачі мережі пригадали нещодавній скандал з Маламан, у якому вона обирала між Україною та Росією країну-агресора, а потім пробувала організувати цькування українського військовослужбовця Анатолія Штефана, котрий виніс позицію блогерки на широке обговорення громадськості.

За інформаційну підтримку дівчина дякувала «Опозиційну платформу – За життя» та один з уже підсанкційних «телеканалів Медведчука» 112-Україна.

Після скандалу від di. rubens почали відмовлятися рекламодавці.

Уже за кілька годин в ASUS заявили, що припинили співпрацю з Таїсією.

«Агенція дала маху, та й ми не догледіли. Вже видалили. Ми можемо довго писати про нашу участь у підтримці українських воїнів, але краще приходьте в гості. Покажемо все краще, що ми зробили й робимо», – відповіли у повідомленні Стерненку.

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Автор: Яна Ставська