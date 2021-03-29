Фасад офісу президента сьогодні був практично повністю очищений від слідів вандалізму, який мав місце на акції прихильників Стерненка 20 березня.
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Як повідомляє "Страна", клінінгова служба завершує роботи з очищення будівлі від написів. Зараз на місці знаходяться всього два співробітники, один з яких полірує гранітні плити.
Робітники розповіли журналістам, що відмивати фарбу було дуже складно.
"Поверхня плитки пориста, фарба глибоко проникає, а хімія знімає тільки верхній шар. Доводилося по два рази мити. Фарба ще й хороша була, дорога, розпилювали її товстим шаром, сильно в'їлася. Намучилися. Ледве відмили за тиждень", - розповіли співробітники.
Зараз про події біля офісу президента нагадує лише відсутність дверей головного входу.
Протести під офісом президента 20 березня: що сталося
- 20 березня біля будівлі офісу президента на вул.Банковій у Києві відбулася акція на підтримку засудженого громадського активіста Стерненка.
- Протестувальники палили фаєри і кидали шумові гранати. Вони намагалися підпалити табличку "Президент України" на будівлі. Також активісти розбили скло в дверях будівлі і закидали фаєри і димові шашки всередину. Один з фаєрів залетів на балкон будівлі. Крім того, учасники акції розмалювали будівлю ВП червоною фарбою.
- Правоохоронці встановили імена не менш як семи активістів, яких підозрюють у навмисному знищенні та пошкодженні майна. Декільком оголосили про підозру.
- В ОП спочатку заявили, що усунення пошкоджень будівлі офісу президента коштуватиме приблизно два мільйони гривень.
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