Робітники розповіли журналістам, що відмивати фарбу було дуже складно.

Фасад офісу президента сьогодні був практично повністю очищений від слідів вандалізму, який мав місце на акції прихильників Стерненка 20 березня.

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Як повідомляє "Страна", клінінгова служба завершує роботи з очищення будівлі від написів. Зараз на місці знаходяться всього два співробітники, один з яких полірує гранітні плити.

Робітники розповіли журналістам, що відмивати фарбу було дуже складно.

"Поверхня плитки пориста, фарба глибоко проникає, а хімія знімає тільки верхній шар. Доводилося по два рази мити. Фарба ще й хороша була, дорога, розпилювали її товстим шаром, сильно в'їлася. Намучилися. Ледве відмили за тиждень", - розповіли співробітники.

Зараз про події біля офісу президента нагадує лише відсутність дверей головного входу.

Протести під офісом президента 20 березня: що сталося

20 березня біля будівлі офісу президента на вул.Банковій у Києві відбулася акція на підтримку засудженого громадського активіста Стерненка.

Протестувальники палили фаєри і кидали шумові гранати. Вони намагалися підпалити табличку "Президент України" на будівлі. Також активісти розбили скло в дверях будівлі і закидали фаєри і димові шашки всередину. Один з фаєрів залетів на балкон будівлі. Крім того, учасники акції розмалювали будівлю ВП червоною фарбою.

Правоохоронці встановили імена не менш як семи активістів, яких підозрюють у навмисному знищенні та пошкодженні майна. Декільком оголосили про підозру.

В ОП спочатку заявили, що усунення пошкоджень будівлі офісу президента коштуватиме приблизно два мільйони гривень.

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Автор: Дмитро Захаров