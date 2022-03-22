Намагання російських загарбників примусово вивозити людей фіксувались і в Харківській, Чернігівській, Сумській та Київській областях.

З окупованого Донбасу масово примусово вивозять жінок і дітей до депресивних регіонів Російської Федерації на поселення.

Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила у соціальній мережі Facebook.

"З тимчасово окупованих ворогом територій Донецької та Луганської областей масово примусово вивозять жінок та дітей на територію РФ", - наголосила Денісова.

Також, за її словами, у населених пунктах, в які заходять рашистські війська, для мешканців організовуються так звані "гуманітарні коридори" для вивезення до країни-агресора.

"Жінок, дітей, літніх людей обшукують, відбирають українські документи, телефони та відправляють до прикордонних областей РФ. Там їх розміщують у концентраційних таборах з подальшим переміщенням до депресивних регіонів Росії на поселення", - заявила Денісова.

Омбудсмен зазначає, що люди залишилися без засобів зв’язку з рідними, часто не мають їжі, предметів першої необхідності.

При цьому наразі даних про кількість вивезених осіб немає. Офісом генерального прокурора проводиться досудове розслідування за фактом незаконного вивезення до РФ 2389 дітей з окупованих територій Донбасу.

"Але рашистська преса, схильна до викривлення реальності у бік перебільшення загарбницьких досягнень, зазначає про 206 тисяч переселенців з Донбасу. Можемо припустити наявність тисяч примусово вивезених дончан та луганчан з окупованих територій. Намагання рашистів створити подібні "гуманітарні кордони" до країни-окупанта фіксувались і в Харківській, Чернігівській, Сумській та Київській областях. Доля примусово вивезених людей досі невідома", - зазначила Денісова.

Вона наголосила, що такі дії держави-агресора кваліфікуються як викрадення людей, що є військовим злочином та прямим порушенням статей 3 та 34 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, статті 9 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права і статті 5 Європейської конвенції з прав людини.

"Звертаюсь до міжнародної спільноти врахувати терористичну діяльність військ держави-агресора при визначенні меж санкційного тиску на РФ. Закликаю громадян України, не довіряйте окупантам! Для евакуації використовуйте виключно офіційно погоджені гуманітарні коридори, оголошені на сторінках органів влади України", - наголосила Денісова.

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