Всі звільнені військові перебували у полоні майже по два роки.

Серед 230 українців, яких звільнили вчора з російського полону, є жителі Львівської області.

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький. Він уточнив, що серед звільнених 35-річний львівʼянин Остап Рештіник, з яким не було звʼязку з квітня 2022 року. 24-річний дрогобичанин Юрій Гринаш, який перебував у полоні з травня 2022 року. 49-річний житель села Солонсько Меденицької громади Руслан Шакало. Він перебував у полоні з кінця квітня 2022 року.

Також майже два роки перебував у російському полоні Едуард Сова зі Сколівської громади.

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"Ще один наш земляк повернувся з полону! Це Василь Данилович зі Сколівської громади... До рідних на Мостищину повертається солдат Сергій Зонін! Чоловік перебував у полоні з травня 2022 року! Дякуємо за вірність Україні! Радіємо разом з рідними. Бажаємо усім, хто чекає, отримати таку звістку від своїх близьких", - заявив голова ОВА.

Козицький зазначив, що найважче залишилося позаду. Він побажав швидкого відновлення землякам і подякував їм за все.

Наймасштабніший обмін полоненими

3 січня відбувся найбільший за час повномасштабного вторгнення обмін військовополоненими: звільнили 230 українців та українок. Серед них – представники ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Нацполіції та шестеро цивільних, яких незаконно позбавили волі.

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