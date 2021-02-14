Чоловік писав в соцмережах про наміри скоїти тяжкі злочини на території нашої держави.

З України видворили громадянина Норвегії з кримінальною біографією, який у соціальних мережах писав про наміри скоїти тяжкі злочини на території нашої держави.

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Як повідомили у прес-службі столичної поліції, через канали Інтерполу правоохоронці отримали інформацію про можливе перебування у Києві іноземця, який, за інформацією поліції Королівства Норвегія, раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за насильницькі злочини. При цьому у соціальних мережах він висловлював наміри скоїти ряд тяжких злочинів на території України.

Інформація про перебування іноземця у Києві підтвердилася. Оперативники розшукали норвежця: він жив в одному із хостелів. Іноземця затримали. Його доставили до Державної міграційної служби для оформлення адміністративних матеріалів через порушення правил перебування в Україні.

Окрім того, було прийнято рішення про видворення норвежця з території України із забороною в’їзду на три роки.

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Автор: Світлана Закелова