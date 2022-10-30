Якщо частина населення України не розуміє, де вона мешкає, то їй примусово, або не примусово, але покажуть напрямок, куди треба їхати жити.

Україна звільнить тимчасово окупований Донбас і півострів Крим, а на колаборантів буде чекати покарання.

Таку думку в інтерв'ю "Фактам" висловив генерал-майор СБУ у відставці Віктор Ягун.

"Коли в 1945 році Чехія звільнила від нацистів Сілезію й виселила 2,5 млн німців у Німеччину, ніхто взагалі жодного слова не сказав. Думаю, у нас буде так само. Якщо частина населення України, яка не розуміє, де вона мешкає й які у неї перспективи, виїде туди, де їм подобається, у цивілізованому світі ніхто не вступиться за цих людей, яким ми примусово, не примусово або просто під якимось приводом покажемо напрямок, куди треба їхати", - зазначив він.

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Також Ягун припустив, що років через 10−15, коли Україна стане членом ЄС і НАТО й почне стрімко розвиватися, по аналогії з країнами Балтії й Східної Європи (Польща, Чехія), величезна кількість росіян згадає про свої українські корені, про те, що їхні бабця або дід народилися в Україні, і приїдуть сюди за українськими паспортами. "Буде така ж історія, коли величезна кількість казахських німців згадали, що вони німці", - навів приклад генерал-майор.

Ягун додав, що доля колаборантів теж буде вирішена. Їх позбавлять багатьох прав, бо Україна буде змушена ухвалити відповідний закон.

"Вони не будуть мати права голосу, права займати певні посади. Будуть займатися комунальним господарством. Я не кажу, що всі будуть сидіти, але суттєве пониження в правах станеться обов’язково", - сказав Ягун.

Він зазначив, що до наступного літа війна в Україні вже дійде до логічного завершення.

"У РФ просто немає ресурсів тривалої війни, якби вона про це не мріяла. Рівень всього, що зараз там відбувається, просто катастрофічний. Думаю, що ситуація з кожним місяцем буде погіршуватися. А у нас вистачить сил все витримати. Іншого шляху немає", - зазначив військовий.

Завершення війни в Україні

29 жовтня президент Володимир Зеленський пояснив, від чого залежить завершення війни, яку розпочала Російська Федерація. Президент заявив, що закінчити війну складно, бо це залежить від багатьох факторів, які усі об'єднані одним принципом - бажанням цивілізованого і демократичного світу допомогти Україні виграти у війні.

26 жовтня Зеленський наголосив, що Росія повинна почати поважати територіальну цілісність, суверенітет і кордони України для налагодження діалогу у майбутньому.

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