Вступив в дію закон щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю.

Сьогодні вступив у дію Закон України "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України" щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

Зазначається, що в ньому закладена правову основа для непритягнення особи до відповідальності за зберігання зброї без відповідного дозволу. В той же час посилено механізм контролю за обігом зброї, що є вкрай важливим не лише в період воєнного стану, а й у мирний час.

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"Якщо ви знайшли вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, вам необхідно негайно їх задекларувати. Зробити це можна у підрозділах Національної поліції", - наголошують в МВС. При цьому зазначають, що ті громадяни, які знайшли вогнепальну зброю і боєприпаси, то необхідно негайно повідомити в поліцію про знахідку чи наявну зброю за номером телефону 102. Далі – необхідно протягом 24 годин прибути до найближчого підрозділу поліції за місцем перебування для декларування зброї або боєприпасів. Також необхідно визначитись чи декларувати зброю і залишити собі, чи добровільно здати до підрозділів поліції.

В поліції наголошують, що перевезення вогнепальної зброї та боєприпасів для здачі або декларування відбувається в незарядженому стані та приховано від інших осіб. Крі того заборонено розбирати вогнепальну зброю та боєприпаси та демонструвати і передавати її іншим особам, крім поліцейських.

Заступник Міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий у Telegram зазначив, що у застосунку Дія з’явиться опція отримання та продовження дозволів на володіння зброєю. Він нагадав, що з червня 2023 року діє Єдиний реєстр зброї та електронний кабінет власника зброї — це суттєво спростило для громадян подачу документів на отримання чи продовження дозволів.

Інше про вогнепальну зброю для громадян

Раніше МВС провело опитування серед користувачів електронного кабінету, яке показало, що громадяни хочуть бачити у його функціоналі мапи тирів та стрільбищ, майстерень з ремонту зброї, магазини зброї.

"Є високий попит на продовження цифровізації послуг, а тому це наш беззаперечний пріоритет у всій системі органів МВС", - заявив Драп’ятий.

Як повідомляв УНІАН, в серпні 2024 року, Верховна Рада дозволила цивільним особам застосування вогнепальної зброї для відсічі агресії Російської Федерації.

Народний депутат Павло Фролов зазначав, що закон зобов'язує особу, яка знайшла вогнепальну зброю, повідомляти про знахідку в поліцію протягом 24 годин, для подальшої здачі або декларування.

Законом вводяться обмеження щодо знайденої вогнепальної зброї, яка не підлягає декларуванню: зброя калібру більше 12,7 мм; гладкоствольна зброя калібру більше 23 мм, кулемети, гранатомети, міномети, вогнемети, ПЗРК тощо.

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