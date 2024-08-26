Шольц обіцяє прискорити депортацію осіб, які отримали відмову в наданні притулку.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв посилити правила поводження зі зброєю і прискорити депортацію осіб, які отримали відмову в наданні притулку, після того, як у п'ятницю в Золінгені було зарізано ножем трьох людей.

Сирієць на ім'я Ісса Аль Х., який уникнув депортації після відхилення клопотання про надання притулку, перебуває під вартою за звинуваченням у скоєнні нападу на фестивалі в західнонімецькому місті недалеко від Дюссельдорфа і членстві в екстремістській "Ісламській державі", пише Bloomberg.

Виступаючи в понеділок на місці нападу, внаслідок якого ще вісім осіб дістали поранення, Шольц охарактеризував інцидент як "тероризм". Він повідомив журналістам, що суворіші правила володіння зброєю застосовуватимуться, особливо до ножів, і вони повинні і будуть прийняті "дуже швидко".

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"Ми також повинні зробити все можливе, щоб ті люди, які не мають права залишатися тут, у Німеччині, могли бути відправлені назад", - сказав він, додавши, що нещодавній закон, ухвалений його урядом, "значно" підвищив ефективність зусиль із депортації.

"Але це в жодному разі не привід для нас сидіти склавши руки", - сказав він. "Ми дуже уважно розглянемо, як ми можемо ще більше збільшити число".

Інцидент розпалив і без того палкі дебати щодо імміграції в Німеччині та викликав звинувачення з боку опозиційних партій у тому, що уряд не робить достатньо для запобігання нелегальному в'їзду людей до країни.

Це питання було в центрі уваги перед виборами цієї неділі в Саксонії та Тюрінгії, де антиіммігрантська партія "Альтернатива для Німеччини" може отримати найбільшу частку голосів в обох східних регіонах.

Проте АдН навряд чи увійде до складу будь-якого регіонального уряду, оскільки конкуруючі партії пообіцяли співпрацювати, щоб не допустити її до влади - так званий брандмауер, аналогічний до того, що завадив крайнім правим на нещодавніх виборах до законодавчого органу у Франції.

АдН посідає друге місце в національних опитуваннях після консервативного альянсу ХДС/ХСС, тоді як соціал-демократи Шольца посідають третє місце, а їхні партнери по коаліції "Зелені" - четверте.

Нова вкрай ліва група, Альянс Сахри Вагенкнехта, яка також хоче обмежити імміграцію і має сильнішу підтримку в Східній Німеччині, перебуває на п'ятому місці, випередивши Вільних демократів, найменшу з трьох партій правлячого альянсу, на шостому місці.

У своєму пості на X у понеділок Еліс Вайдель, співголова АдН, закликала зупинити імміграцію щонайменше на п'ять років. Вагенкнехт заявила в окремому пості на сайті соціальних мереж, що "той, хто допускає неконтрольовану міграцію, отримає неконтрольоване насильство".

Крім членства в терористичній організації, Ісса Аль Х. обвинувачують у трьох убивствах і восьми замахах на вбивство.

За словами федерального прокурора, він намагався вбити якомога більше тих, кого він вважав "невірними", і спеціально цілився в шию і верхню частину тіла жертв.

Регіональна влада в землі Північний Рейн-Вестфалія, де розташований Золінген, також зазнала критики після того, як з'ясувалося, що клопотання підозрюваного про надання притулку було відхилено, і його слід було депортувати. 16 федеральних земель Німеччини несуть відповідальність за виконання постанов про депортацію.

Напади в Німеччині

На початку червня Шольц відреагував на зростаючу стурбованість щодо правопорядку, пообіцявши прискорити процес відправки іммігрантів, які вчинили тяжкі злочини, назад на батьківщину, включно із Сирією та Афганістаном.

Кількома днями раніше чоловік афганського походження влаштував розгул із ножем на передвиборчому мітингу в Мангаймі та поранив шістьох людей, включно з 29-річним поліцейським, який пізніше помер.

Цього тижня Шольц зустрінеться з посадовими особами урядів земель, щоб обговорити додаткові заходи щодо посилення правил надання притулку та депортації, за словами людей, знайомих із планом, які попросили не називати їхнього імені, обговорюючи конфіденційну інформацію.

Головний прессекретар Шольца Штеффен Хебештрайт відхилив пропозицію лідера консервативної опозиції Фрідріха Мерца про повну відмову всім прохачам притулку, які прибувають із Сирії та Афганістану.

Такий крок порушив би як конституцію Німеччини, так і міжнародне право, заявив Хебештрайт на черговій урядовій прес-конференції в Берліні.

Соня Кок, прес-секретар міністерства внутрішніх справ, заявила, що кількість новоприбулих у Німеччину скорочується частково через посилення прикордонного контролю, тоді як кількість депортацій зростає через нещодавно узгоджені суворіші правила.

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