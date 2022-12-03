Це частина грошей, яку зібрали на його лікування українці.

Захисник "Азовсталі" морський піхотинець Михайло Діанов передав 1 млн грн фонду "Трибуна Героїв", що допомагає сім’ям футбольних фанатів, які загинули на війні проти РФ .

"Дякуємо ми перш за все за вчинок Михайлу (Діанову – ред.). Він особисто передав до фонду 1 млн грн. Це частина грошей, яку зібрали на його лікування українці. Згодом усі витрати на реабілітацію взяв на себе ФК "Шахтар", тож Михайло вирішив допомагати зібраними коштами іншим. Родини загиблих футбольних фанатів серед них", – зазначили у фонді.

Допомога морпіху Діанову

Після звільнення Діанова з полону українці зібрали на його лікування 23,4 млн грн. Однак всі витрати на лікування і реабілітацію захисника Маріуполя взяв на себе ФК "Шахтар". Після цього Діанов вирішив віддати зібрані йому кошти на допомогу своїм побратимам.

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У листопаді перші 3 млн грн Діанов направив у "Фонд підтримки родин захисників "Азовсталі" для допомоги дітям загиблих героїв. За словами морпіха, ці гроші підуть на допомогу дітям полеглих захисників Азовсталі.

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