Кошти військовий переказав Асоціації родин захисників "Азовсталі".

Морський піхотинець Михайло Діанов, який захищав Маріуполь, передав гроші, зібрані йому на лікування, Асоціації родин захисників "Азовсталі".

Як повідомив військовий у Facebook, він уже переказав перші 3 мільйони гривень.

"Як я і обіцяв, починаю передавати зібрані мені на допомогу гроші тим, хто цього потребує. Дуже багато часу і зусиль пішло на те, щоб переконатись, кому я на справді можу довіряти. Як я казав, ваші гроші – це величезна відповідальність. Перші 3 млн гривень я перевів Асоціації родин захисників "Азовсталі". Організацією керують в тому числі самі азовстальці, і вони знають, яким сім’ям зараз найбільше потрібна допомога", – написав Діанов.

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За словами морпіха, ці гроші підуть на допомогу дітям полеглих захисників Азовсталі.

"Коли я був в полоні, ми рахували кожен день, як день, який наближає нас до волі. Це був єдиний шлях, як не зійти з розуму або не впасти у відчай. Ніхто не знав, скільки цих днів буде. Але кожний наступний – це мінус один день в полоні. Кожний наступний давався все важче. Але я особисто знав, що мене вдома чекає донька. І дякуючи багатьом людям і кожному з вас, я отримав шанс обійняти її, спілкуватись з нею зараз, бути поруч. Але є й ті діти, які вже не побачать своїх батьків. Це найстрашніше. Ці гроші підуть дітям загиблих героїв Азовсталі", – додав Діанов.

Оборона Маріуполя: що відомо

Начальник штабу полку "Азов" Богдан Кротевич ("Тавр") заявив, що Маріуполь не здали. На його думку, захоплення міста – це результат недбалого ставлення до ворога і до планування.

Він наголосив, що просування ворожих військ з Криму було логічним, відтак ділянку з'єднання окупованого півострова із материковою Україною необхідно було захищати.

"Тавр" також розповів, що за історію світу не було такого співвідношення військових сторін, як було під час оборони Маріуполя. За його словами, у Маріуполі у Росії була повна перевага.

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