Завдяки волонтерам жінка отримала можливість лікуватися за кордоном і, можливо, зберегти поранену ногу.

12-річний Данило з Чернігівської області не тільки збирав кошти на ліки для мами, яка отримала серйозну травму під час обстрілу росіян, але і зміг привернути увагу ЗМІ та волонтерів до її історії, що подарувало їй надію зберегти пошкоджену ногу.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Данило та його родина живуть у Новосілці, селі під Черніговом, яке на початку повномасштабного вторгнення намагалися захопити росіяни.

Відео дня

У середині березня Новосілку накрило черговим ворожим обстрілом, Людмилу, матір хлопчика, поранило осколками від снаряда. У жінки дуже складна травма ноги, зламані кістки і йде деформація стопи. Кінцівку мали ампутувати і поставити протез. Будинок сім'ї згорів, а всі чоловіки (батько, вітчим і дядько Данила) зараз захищають Україну на фронті.

Підліток в цій складній ситуації не розгубився і знайшов спосіб, як зібрати гроші для лікування мами.

"У нас було багато молока і ми його роздавали, бо не знали куди подіти. Я бабусі сказав, може, я буду продавати молоко, так хоч гроші будуть", – розповідає Данило.

День у день він їздив по 15 кілометрів до Чернігова на велосипеді, потім – з грошима і ліками – назад. Про хлопчика написали місцеві ЗМІ і ситуація змінилася. Родині стали дзвонити політики і зірки, вони надавали допомогу.

У МОЗ обіцяли допомогти жінці з протезуванням після ампутації, вона готувалася до операції. Але завдяки волонтерам вдалося знайти можливість отримати лікування і зберегти кінцівку. Людмилу та Данила чекає поїздка до Німеччини, де жінку чекають додаткові обстеження, за їх результатами – можливі реконструкція та пластика.

Окупація та звільнення Чернігівської області

Під час повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року значна частина Чернігівської області була захоплена окупантами. Окупація тривала до початку квітня, вже 6 квітня більшість населених пунктів були звільнені. Попри зусилля, обласний центр Чернігів та найбільші міста області – Ніжин та Прилуки – окупантам взяти не вдалося.

В результаті російської агресії було зруйновано 4100 будівель. Серед них орієнтовно 80% становить житловий фонд. Також постраждали 133 навчальних заклади, з них 10 – повністю зруйновані.

На відновлення першочергових об'єктів критичної інфраструктури та соціально важливих об'єктів у регіоні вже виділено 250 мільйонів гривень.

Після деокупації регіону росіяни не припинили обстріли прикордонних населених пунктів Чернігівщини. Деякі села Чернігівщини, розташовані поблизу російського кордону, спорожніли через ворожі обстріли – люди біжать від ворожих атак вглиб області та інші регіони.

Також в області триває розмінування. Тут працюють 11 розрахунків рятувальників, знищуючи вибухонебезпечні предмети, якими усіяний регіон внаслідок дій окупантів.

Вас також можуть зацікавити новини: