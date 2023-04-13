Мер Мелітополя нагадав про небезпеку ядерної катастрофи.

Запорізьку атомну електростанцію охороняють мисливці та оленярі, яких набирають в Якутії. Окупанти вже складають списки на евакуацію.

"Замість професійних атомників набрали неписьменний персонал. Не забезпечують норми експлуатації АЕС - повідомляється про вибух міни, який, на щастя, не пошкодив важливе обладнання", - повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

При цьому він вказав, що Москва після окупації ЗАЕС влаштовує ядерний шантаж, що може призвести до катастрофи. Також Федоров повідомив, що росіяни розставили на території станції свою техніку і військових.

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Окупація Запорізької АЕС - останні новини

Територія Запорізької атомної електростанції перебуває під російською окупацією з березня 2022 року. У Держатомрегулюванні заявили, що росіяни перетворили ЗАЕС на військову та ремонтну базу.

У вересні 2022 року станцію відвідала місія МАГАТЕ, деякі з еспертів залишилися там на постійній основі. При цьому голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що станцію вже неможливо захистити, тому що в цьому районі значно збільшилася кількість військ.

13 квітня стало відомо, що біля машинного залу четвертого енергоблоку тимчасово окупованої ЗАЕС вибухнула Російська міна.

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