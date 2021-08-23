Пасажири рейсу №12 не очікували побачити, що водій транспорту так вчинить з 80-річним чоловіком.

В Запорізькій області з'явився новий герой - саме так жителі Мелітополя прозвали водія одного з маршрутів громадського транспорту. Чоловік вразив городян і користувачів мережі добрим і чуйним ставленням до пенсіонера.

Про вчинок водія повідомило видання "РІА Мелітополь".

Так, 22 серпня стало відомо про те, що водій, який працює на маршруті №12 не став брати з 80-річного пасажира гроші за проїзд. На тлі того, як місцеві жителі скаржаться на хамство і грубість маршрутників, вчинок чоловіка став резонансним.

Водій з добротою поставився до літнього пасажира і навідріз відмовився брати у пенсіонера гроші. Хоча сам 80-річний чоловік двічі пропонував маршрутнику оплату за проїзд.

Спочатку пенсіонер намагався дати водієві п'ять гривень, коли увійшов до громадського транспорту. Після цього, коли літній пасажир знову спробував передати доброму маршрутнику гроші, він повернув їх зі зворушливими словами.

"Заспокойся, батько! Грошей я з тебе не візьму", - заявив водій.

Читайте такожНайдовший прапор України: на межі Тернопільської та Хмельницької областей поставили новий рекорд (відео)Вчинок чоловіка вразив користувачів мережі. Ситуацію активно коментують у соціальних мережах, а самого водія називають героєм Мелітополя.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Сумській області знайшли 6-річного хлопчика, який загубився в лісі. Дитину протягом доби шукали понад 200 осіб.

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Автор: Поліна Кузенко