Ще двоє постраждалих опинилися в лікарні.

Двоє дітей і двоє дорослих загинули внаслідок страшної ДТП в Запорізькій області, що сталася на мелітопольській трасі. Згодом кількість жертв збільшилася до п'яти.

Як повідомляється в сюжеті ТСН, ще двоє постраждалих перебувають у лікарні. Аварія сталася між селами Високе та Радісне рано вранці у п'ятницю. Пасажири однієї з автівок фактично опинилися у полоні вогню, про що свідчать кадри з місця трагедії.

"Скоїли зіткнення 2 легкові автомобілі – "Мерседес" та "Опель Астра", внаслідок чого "Мерседес" загорівся. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла 5 осіб", - повідомили рятувальники.

Винуватцем аварії попередньо називають водія "Опеля", який нібито не впорався з кермуванням, вилетів на "зустрічку" й розчавив "Мерседес". Той вилетів у кювет, перекинувся й спалахнув. Врятувати водія та пасажирів не вдалося. До лікарні потрапили двоє осіб з салону "Опеля".

"За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Розпочато досудове розслідування", - додали у прес-службі поліції Запорізької області.

Автор: Юрій Годован