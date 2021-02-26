На багатьох вулицях Києва сьогодні спостерігається досить щільний рух, який призвів до утворення заторів.

Затори в Києві у п'ятницю зранку, 26 лютого, в останній робочий день зими, скували всі основні магістралі міста.

Про це свідчать дані сервісу Google Maps.

Затори на мостах Києва

Сьогодні найбільші складнощі з проїздом у напрямку правого берега є на мосту Метро. Щільний трафік спостерігається на мосту Патона, Північному й Південному мостах.

Рух Дарницьким мостом вільний в обох напрямках.

Затори на лівому березі Києва

Значних заторів сьогодні на лівому березі Києва наразі не спостерігається.

Скупчення транспорту є на проспекті Романа Шухевича від перетину з вулицею Оноре де Бальзака до Північного мосту.

Броварський проспект рухається досить вільно, проблеми починаються на мосту Метро. На проспекті Визволителів рух ускладнено перед виїздом на Броварський пр-т.

Невеликий затор зібрався на проспекті Миколи Бажана - цього ранку він починається на "Осокорках" і тягнеться до Південного мосту. Утім, значний затор зібрався на проспекті Бажана в іншому напрямку - автомобілі стоять від станції метро "Харківська" до Харківської площі в сторону Борисполя.

Ускладнено рух на вулиці Гната Хоткевича в районі "Чернігівської" в обох напрямках. Невеликий затор на Братиславській перед "Чернігівською".

Ситуація на правому березі Києва

На правому березі Дніпра затори виникли на проспекті Степана Бандери та вулиці Олени Теліги в бік Дорогожичів. Затори є на вулиці Олександра Довженка, а також на Вадима Гетьмана до Караваєвих Дач.

Щільний трафік спостерігається на Севастопольській площі. У заторах - проспект Валерія Лобановського в обох напрямках.

На проспекті Перемоги затори зібралися від метро "Житомирської" до "Берестейської", та від "Політехнічного інституту" й до центру міста вже по бульвару Шевченка.

Не поспішає вулиця Щербаківського в бік метро "Нивки". Скупчення транспорту є й на вулиці Дегтярівська в сторону Лук'янівки.

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Затори на вулиці Юрія Іллєнка при під'їзді до метро Лук'янівська. Також ускладнено рух на вулицях Січових Стрільців і Великій Житомирській в обох напрямках.

У заторі стоїть Петрівська алея і Паркова дорога. Не поспішає Володимирський узвіз і вулиця Хрещатик від Майдану в бік Європейської площі.

Тягучка зібралася на вулиці Жилянській, у заторі стоять вулиці Короленківська, Казимира Малевича, Велика Васильківська, бульвар Лесі Українки в бік центру

Затор спостерігається на Набережному шосе (від мосту Метро до Подолу).

Нікуди не подівся й традиційний затор на Набережно-Рибальській вулиці та Гаванському мосту в бік Подолу.

Затори зібралися на вулицях Кирилівська, Автозаводська, Новокостянтинівська, Богатирська, Щусєва.

Незначні ускладнення руху спостерігаються на Голосіївському проспекті в бік центру.

Стоїть в заторі Кільцева дорога в районі Жулян та Софіївської Борщагівки.

Як не потрапити в затор в Києві

Дієвого рецепту столична влада і водії поки не винайшли. Однак, є кілька порад, які якщо не повністю позбавлять вас від марного простоювання в тягучках, то хоча б зроблять цей процес не таким тривалим.

Час поїздки. Враховуйте, що період 8:00-10:00 і 17: 00-19: 00 - найскладніший для київських доріг. В цей час люди масово їдуть на/з роботи, багато хто прагне покинути місто або ж в'їхати в нього. Відповідно, саме в ці ранкові та вечірні години на дорогах накопичується максимальна кількість транспорту.

День поїздки. Вечори п'ятниці неділі, ранок понеділка - період, коли кияни виїжджають на вихідні або повертаються з них. В цей час затори виникають практично на всіх виїздах/в'їздах в місто. Отже, для комфортного пересування такі локації в цей час краще не відвідувати.

Погода. Дощ або сніг значно ускладнюють ситуацію на дорогах в будь-якому місті. У Києві ці фактори роблять значний вплив через часті підтоплень або снігових заметів. Також при поганій погоді багато пасажирів прагнуть скористатися таксі, що тягне додаткове навантаження на дороги, збільшуючи кількість автотранспорту на них.

Метро. Якщо ви бачите, що уникнути попадання в затор не вдасться - скористайтеся підземкою. Автомобіль можна припаркувати недалеко від станції метро, або зовсім не виїжджати на ньому в цей день.

Велосипед. Цей екологічно безпечний вид транспорту завжди може прийти на допомогу. Останніми роками в Києві з'явилося безліч доступних пунктів прокату велосипедів. У тому випадку, якщо ваш шлях не пролягає через все місто, сміливо віддайте перевагу двоколісному другу.

Місце розташування роботи. Якщо ваша робота знаходиться у вкрай важкодоступному для автотранспорту місці - задумайтеся, можливо, це вагомий привід змінити її.

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Автор: Олександр Топчій