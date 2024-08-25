Голова комітету з питань свободи вважає, що рішення про регулювання соцмережі вже давно назріло.

Голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявив, що в Україні потрібно запроваджувати регулювання Telegram. Про це він написав у Facebook, коментуючи затримання засновника соціальної мережі Павла Дурова.

"В усьому світі впроваджують жорсткіше регулювання ТГ. Ми можемо та й маємо зробити це куди раніше. Бо саме ми на передовій. Ніщо не зупинить рішення, час якого настав ще у 2022 році", – йдеться у повідомлені нардепа.

Він додав, що Росія віддає всі сили, щоб звільнити Дурова. Водночас мільярдер йде на співпрацю зі слідством, щоб його не видали Росії, підкреслює Юрчишин.

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Затримання Дурова

Французькі спецслужби 24 серпня в аеропорту Ле-Бурже затримали засновника і генерального директора месенджера Telegram Павла Дурова, коли той зійшов зі свого приватного літака.

Пізніше віце-спікер Держдуми РФ Владислав Даванков повідомив, що надіслав звернення до глави російського МЗС Сергія Лаврова з проханням домогтися звільнення Дурова.

Водночас Дуров міг шукати зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним в Баку кілька днів тому, аде йому відмовили. Тепер у Росії істерика, що "єдиний надійний російський месенджер, Telegram, може опинитися під контролем Заходу.

Регулювання Telegram в Україні

У кінці березня 2024 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №11115 щодо регулювання діяльності платформ спільного доступу до інформації, через які поширюється масова інформація, зокрема Telegram. Наразі проект закону знаходиться на ознайомлені і не пройшов ще жодного читання у сесійній залі.

Член комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Микола Княжицький заявляв, що законопроєкт про регулювання Telegram не стосується власників каналів.

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