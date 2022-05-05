У нього забрали документи та заборонили виїжджати з Іспанії до того, як Україна подасть документи на його екстрадицію.

Суд в Іспанії відпустив проросійського блогера Анатолія Шарія під підписку про невиїзд.

Як повідомляє видання El Pais, у нього забрали документи та заборонили виїжджати з Іспанії до того, як Україна подасть документи на його екстрадицію.

Зокрема, у Шарія вилучили паспорт і зобов'язали його двічі на місяць (1 та 15 числа) з'являтися в найближчий до його дому суд.

Зазначається, що обмеження будуть скасовані, якщо протягом місяця Україна не подасть запит на екстрадицію.

Як повідомляв УНІАН, 4 травня Анатолія Шарія затримали в Іспанії. Іспанські поліцейські повідомляють, що "він буде притягнутий до відповідальності". Іспанія та Україна мають угоду про співпрацю у боротьбі з міжнародною злочинністю.

На початку 2021 року СБУ оголосила проросійському блогеру Шарію, який живе в Іспанії, про підозру за ст. 111 (державна зрада) і ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

За даними слідчих, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері та діяв на замовлення іноземних структур.

У серпні 2021 року РНБО запровадила санкції проти подружжя Ольги та Анатолія Шарія і тещі блогера Алли Бондаренко.

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