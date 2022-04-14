Процедуру спростили до одного етапу.

Сервісні центри МВС відновлюють складання практичного іспиту для водіїв на категорію "В".

Як повідомляє Міністерство внутрішніх справ, головний сервісний центр МВС погодив усі маршрути з військовими державними адміністраціями.

За словами заступника міністра внутрішніх справ Богдана Драп'ятого, процедуру складання практичних іспитів у період дії воєнного стану спрощено в один етап: на дорогах загального користування - для відкриття категорій B, BE, C, C1, CE, C1E, D, D1, DE, D1E; на автомайданчику - A1, A та B1.

"Запис на практичний іспит здійснюватиметься за особистим зверненням громадянина або за номерами телефонів обраного сервісного центру МВС, зазначеними на інформаційному порталі: https://www.hscmvs.com", - йдеться в повідомленні.

Раніше УНІАН писав, що робити якщо під час воєнного стану сплив термін дії водійських прав, а також публікував поради, як заощадити бензин.

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