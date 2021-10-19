Президент наголосив, що він однозначно проти локдауну.

Президент України Володимир Зеленський назвав два можливі шляхи розвитку ситуації з коронавірусом в Україні. Він не виключає запровадження повного локдауну.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю телеканалу ICTV.

"Є два шляхи... Вакцинація або локдаун. Ось і все. Ми кожного дня перед цим вибором. Я проти локдауну максимально - через економіку. Тому що немає локдауну, ми бачимо цифри - ми зростаємо", - заявив Зеленський.

Президент наголосив, що в країні наразі час зростає ВВП, а наповнення бюджету в цьому році навіть більше, ніж було заплановано.

"Я проти локдауну, тому вибір один - вакцинація. В останній момент ми будемо підтримувати локдаун у всій державі", - додав він.

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Нагадаємо, раніше керівник парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький повідомив, що в Україні не планують запроваджувати загальнонаціональний локдаун через погіршення епідемічної ситуації. За словами депутата, допомогти тому, щоб Україна не йшла на новий локдаун, може вакцинація населення від коронавірусу.

Зазначимо, записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавірус в Україні: що варто знати

Автор: Вікторія Гордієнко