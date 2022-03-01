Він подякував усім, хто в цих надзвичайно складних умовах забезпечує людей усім необхідним для життя.

Президент України Володимир Зеленський подякував простому народу України, який "голіруч зупиняє танки".

Про це йдеться у його відеозверненні, розміщеному в Telegram-каналі Офісу президента.

"Вдячні кожному, вдячні кожній, хто в цих надзвичайно складних умовах забезпечує наших людей усім, що необхідно для життя. Продукти, енергія, ліки. І дякую простому народу України, який зупиняє голіруч танки, силою духу виганяє окупантів з адміністративних будівель, робить їх перебування в Україні ганебним. Щоб довести, що вони всі тут чужі. Це і є народна війна. Це і є народ України", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, білоруські війська зайшли на Чернігівщину. Інформацію підтвердив речник регіонального управління сил тероборони "Північ" Віталій Кирилов.

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