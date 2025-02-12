Його затримали зранку 12 лютого.

Служба безпеки викрила топового "щура" ФСБ у своїх лавах - на ворога працював керівник Штабу Антитерористичного центру СБ України. Згідно з повідомленням СБУ, затримував зрадника сьогодні зранку особисто голова СБУ Василь Малюк.

Зазначається, що Служба безпеки задокументувала 14 епізодів протиправної діяльності "щура".

Голова СБУ особисто входив до оперативно-слідчої групи, яка займалася розробкою зрадника та очолював операцію з його затримання. Про всі етапи спецоперації Малюк напряму доповідав Верховному Головнокомандувачу, Президенту України Володимиру Зеленському.

"Це була надскладна розробка і подальша багатоходова реалізація, під час якої ми використали всі можливі гласні та негласні форми та методи нашої діяльності, а також всю можливу палітру оперативно-технічних заходів. За рахунок шифрованих програмних закладок ми проникли у гаджети зрадника - мобільні термінали, комп’ютери. Ми фактично з ним жили, проводили аудіо- і відеоконтроль. У процесі цього всього нам вдалося якісно задокументувати збір і передачу зрадником відповідної інформації ворогу", - поділився Малюк.

Він зазначив, що також через зрадника СБУ тривалий час передавала ворогу дезінформацію: спочатку в рамках контррозвідувальних заходів, а згодом - у межах кримінального провадження.

Про деталі цієї спецоперації СБУ повідомить найближчим часом.

Як повідомили УНІАН джерела в спецслужбі, зрадником, який працював на ФСБ РФ, виявився керівник Штабу Антитерористичного центру при СБУ полковник Дмитро Козюра.

Затримання зрадників України

Як повідомляв УНІАН, рік тому затримали п’ятьох зрадників, які працювали у розвідці та СБУ й зливали Москві секретні дані про АЕС, Харків та оборону Одеси. Членів агентурної мережі ворога було затримано у результаті багатоетапної спецоперації у різних регіонах.

Серед них - колишні посадовці Головного управління розвідки Міноборони, Служби зовнішньої розвідки України, а також - співробітник обласного управління СБУ.

Також повідомлялось, що СБУ викрила українські компанії, які постачали до РФ мікрочипи для ракет та безпілотників. Ці підприємства працювали у Харківській, Чернівецькій та Одеській областях.

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